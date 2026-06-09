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Врач рассказала, какие заболевания могут обостриться в жару

В жару могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания и астма.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой нужно быть внимательными к своему здоровью из-за риска обострения в период жаркой погоды, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.

Сильная жара пришла в Москву. По прогнозам синоптиков, она продержится в столице практически всю неделю.

«В жару повышается риск инфарктов, инсультов, приступов стенокардии и тромбозов, возможно обострение бронхиальной астмы, возрастает нагрузка на почки, не исключены тепловой удар и потеря сознания. Если человек чувствует какие-то нехарактерные для него неприятные ощущения, то желательно обратиться к специалисту. Тем более, что в столичных поликлиниках сейчас внедрены сервисы Умного приема, которые при помощи искусственного интеллекта помогают выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой на ранней стадии», — добавила врач.

По ее словам, в группе риска находятся люди с сахарным диабетом, ожирением, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, онкологическими и другими тяжелыми патологиями, а также те, кто принимает некоторые лекарства, например диуретики.

«Особую осторожность следует проявить пожилым людям, детям до трех лет, беременным женщинам, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонической болезнью, ишемической болезнью, нарушениями ритма сердца», — рассказала Косенкова.