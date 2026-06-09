Котяков: ИИ увеличит потребность в IT-специалистах в России на 250 тыс. человек

«Если начнется более интенсивное внедрение ИИ, то дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тыс. человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры», — сказал глава Минтруда в интервью «Ведомостям».