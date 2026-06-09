9 июня: какой сегодня праздник в церкви

Сегодня, 9 июня 2026 года, у православных верующих продолжается Петров пост. Этот период воздержания не отличается строгими правилами питания. В этот день, который выпадает на вторник, церковный устав разрешает употреблять в пищу рыбу. Святые дня 9 июня 2026 года в православной церкви чтут священномученика Ферапонта, епископа Сардийского (III). Он обратил многих язычников ко Христу и назвал себя христианским епископом, представ перед судом правителя Юлиана. За свое святительское служение был схвачен, подвергнут жестоким пыткам. Кроме того, святые дня: Преподобный Ферапонт Белозерский, Можайский (1426 год). В миру Феодор Поскочин — дворянин из Волоколамска. Принял постриг в 40 лет в Московском Симоновом монастыре. В монастыре он обрел соратника и друга — преподобного Кирилла Белозерского. Вместе они отправились на Белоозеро, получив благословение игумена. Со временем Ферапонт основал свою пустынь (1398 г.) между озерами Бородавским и Павским (будущий Ферапонтов монастырь), но игуменом не стал, смиренно отказавшись от сана. В 1408 году по велению князя Андрея Можайского основал под Можайском монастырь в честь Рождества Богородицы, где стал архимандритом. После смерти преподобного, его мощи были обретены нетленными. Исповедник Иоанн Русский (1730 год). Православный святой, прославленный за праведную жизнь в турецком плену. Попав в рабство, он отказался принять ислам и остался верен христианству. Смиренно трудился, сам терпя лишения он помогал нуждавшимся и больным. Мученица Феодора дева и мученик Дидим воин (304 год). Воин Дидим спас Феодору, которая назвала себя Невестой Христа от осквернения и, назвав себя христианином, вместе с ней принял мученическую смерть. Преподобный Ферапонт Монзенский (1597) начал подвижничество в Москве, затем принял постриг в Костромском Воздвиженском монастыре. По его благословению иноки Адриан и Пафнутий переселились на реку Монзу для основания Благовещенского монастыря. Впоследствии преподобный Ферапонт сам пришел в Благовещенскую обитель и прожил в смирении, кротости и аскетических подвигах. Празднования обретения и перенесения мощей Помимо памяти святых 9 июня отмечаются: Обретение мощей преподобного Нила Столобенского (1667 год). Перенесение мощей святителей Московских Киприана, Фотия и Ионы (1472 год).