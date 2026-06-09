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В Хабаровском крае ликвидировали 14 возгораний

Подразделения пожарной охраны реагировали на 14 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки на территории Хабаровского края не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 14 техногенных пожаров, три из которых случились в жилых домах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В населённых пунктах региона зарегистрировали пять палов сухой растительности, при этом на островной части города Хабаровска таких случаев не зафиксировано. В Городе юности огнеборцы выезжали в СНТ «Строитель», где горели крыша и мансарда дачного дома. Площадь возгорания составила 16 кв. м, пожар ликвидировали за час, никто не пострадал. Дознаватели МЧС России выяснят причины происшествия.

Пожарные и спасатели трижды привлекались для устранения последствий дорожно транспортных происшествий. Спасатели МЧС один раз выезжали на аварийно спасательные работы. Также на маршрутах отмечена одна туристская группа численностью пять человек.

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