В Хабаровском крае продолжают поиски пропавшего мужчины

Спасатели ПСО города Комсомольска-на-Амуре Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведут поиски мужчины, чьё местонахождение неизвестно с 1 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«По информации, полученной от районного отдела МВД России, в районе 90 километров от села им. Полины Осипенко 1 июня 45-летний мужчина ушёл с зимовья вверх по течению реки Нимелен и пропал», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки сотрудники МЧС России обследовали 3 километра акватории и береговой линии реки Упагда, а также 2 километра лесного массива. В ходе работ на реке спасатели разобрали два залома, образовавшихся из завалов поваленных деревьев. Поиски не дали результате и продолжаются.
Первоначальные поиски, организованные местными рыбаками и охотниками, не принесли результатов, после чего к работам были привлечены специалисты МЧС России. В ходе воздушной разведки на вертолет МИ-8 МЧС России спасатели и сотрудник полиции осмотрели 250 квадратных километров местности. Продолжается работа наземной поисковой группы.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае рыбаки застряли на льдинах после шторма в Охотском море. Им на помощь вылетели спасатели и летчики МЧС России.