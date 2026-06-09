Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае продолжают поиски пропавшего мужчины

Он пропал 1 июня в районе 90 км от села им. Полины Осипенко.

Источник: AmurMedia

Спасатели ПСО города Комсомольска-на-Амуре Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведут поиски мужчины, чьё местонахождение неизвестно с 1 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«По информации, полученной от районного отдела МВД России, в районе 90 километров от села им. Полины Осипенко 1 июня 45-летний мужчина ушёл с зимовья вверх по течению реки Нимелен и пропал», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС России обследовали 3 километра акватории и береговой линии реки Упагда, а также 2 километра лесного массива. В ходе работ на реке спасатели разобрали два залома, образовавшихся из завалов поваленных деревьев. Поиски не дали результате и продолжаются.

Первоначальные поиски, организованные местными рыбаками и охотниками, не принесли результатов, после чего к работам были привлечены специалисты МЧС России. В ходе воздушной разведки на вертолет МИ-8 МЧС России спасатели и сотрудник полиции осмотрели 250 квадратных километров местности. Продолжается работа наземной поисковой группы.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае рыбаки застряли на льдинах после шторма в Охотском море. Им на помощь вылетели спасатели и летчики МЧС России.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше