Останки двух красноармейцев, погибших в боях у озера Хасан, обнаружили в Приморье

В мае 2026 года в Хасанском районе участники Приморской общественной организации «Поисковое объединение “АвиаПоиск” имени майора Романа Филиппова» в ходе «Вахты памяти» нашли останки двух советских воинов. Бойцы погибли в кровопролитных боях у озера Хасан в 1938 году. Вместе с останками обнаружены личные вещи: каски, котелки, ножны от клинка, сохранившиеся в земле спустя почти 90 лет. Один красноармеец найден на сопке Пулеметной, второй — на высотах у сопки Заозерной. Останки передали криминалистам Следственного управления СК РФ России по Приморскому краю для проведения экспертиз. Источник: СУ СК РФ по Приморскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/Видео-от-СУ-СК-РФ-по-Приморскому-краю.mp4