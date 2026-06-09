Биробиджанская транспортная прокуратура совместно с таможней и полицией провела проверку в одном из торговых центров города. Выявлена продажа одежды и обуви, в том числе детской, с маркировкой известных брендов без документов. Реализация таких товаров вводит покупателей в заблуждение и создает угрозу их здоровью. Вещи ввозятся незаконно, без сертификатов соответствия и контроля безопасности. Из незаконного оборота изъято более 500 единиц контрафактной продукции. Возбуждено уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака. Ход расследования находится на контроле транспортной прокуратуры.
Более 500 единиц контрафакта изъяли из торгового центра в Биробиджане
Биробиджанская транспортная прокуратура совместно с таможней и полицией провела проверку в одном из торговых центров города. Выявлена продажа одежды и обуви, в том числе детской, с маркировкой известных брендов без документов. Реализация таких товаров вводит покупателей в заблуждение и создает угрозу их здоровью. Вещи ввозятся незаконно, без сертификатов соответствия и контроля безопасности. Из незаконного оборота.