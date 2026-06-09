Более 500 единиц контрафакта изъяли из торгового центра в Биробиджане

Биробиджанская транспортная прокуратура совместно с таможней и полицией провела проверку в одном из торговых центров города. Выявлена продажа одежды и обуви, в том числе детской, с маркировкой известных брендов без документов. Реализация таких товаров вводит покупателей в заблуждение и создает угрозу их здоровью. Вещи ввозятся незаконно, без сертификатов соответствия и контроля безопасности. Из незаконного оборота изъято более 500 единиц контрафактной продукции. Возбуждено уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака. Ход расследования находится на контроле транспортной прокуратуры.