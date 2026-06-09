Сотрудники ГАИ предупредили школьников об ответственности за езду без прав на мопедах

В Ванинском районе, в молодежном центре «Доброцентр», сотрудники ГАИ провели лекцию для подростков из трудовых бригад в рамках мероприятия «Азбука безопасности». Автоинспекторы рассказали детям о ДТП с участием мопедов, в которых пострадали несовершеннолетние, и напомнили, что садиться за руль мототранспорта можно только при наличии водительских прав с соответствующей категорией и в возрасте не младше 16 лет. Также отметили, что на мотоцикле могут ездить только совершеннолетние. Подросткам объяснили, что поездки без прав чреваты получением штрафов от 5 до 15 тысяч рублей, а с 16 лет за нарушение правил наступает уголовная ответственность.