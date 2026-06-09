В ОП предложили отказаться от написания дипломных работ в вузах

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российским вузам стоит оказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации из-за активного использования искусственного интеллекта в образовании, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Знаете, как получается сейчас? Дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели тоже заставляют искусственный интеллект проверять эту дипломную работу. Я считаю, что, наверное, надо отменять дипломные и курсовые работы, переходить на онлайн-тесты, на совместные проекты», — сказал Гриб.
По мнению эксперта, более перспективным форматом может стать защита реальных проектов, в том числе в формате стартапов, а также усиление устной формы экзаменов и тестирования, которое сложно «списать».
«Можно развить идею “стартап как диплом”. И, конечно, больше внимания к устным экзаменам, диалогам. И тесты, которые сложно списать», — добавил замсекретаря ОП РФ.
Он также предложил рассмотреть вариант введения минимального итогового экзамена по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата, который фиксировал бы базовый уровень знаний.