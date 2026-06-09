В ОП предложили отказаться от написания дипломных работ в вузах

«Знаете, как получается сейчас? Дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели тоже заставляют искусственный интеллект проверять эту дипломную работу. Я считаю, что, наверное, надо отменять дипломные и курсовые работы, переходить на онлайн-тесты, на совместные проекты», — сказал Гриб.