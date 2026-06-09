Ударят как никогда: ВСУ ждет страшное за атаку на мирный Крым

Армия России примет жесткие меры после атаки ВСУ на Крым, где из-за удара по тепловозу пассажирского поезда погиб помощник машиниста. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
В Крыму 8 июня в результате атаки дрона ВСУ на тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь» погиб помощник машиниста. После инцидента было принято решение об эвакуации людей из всех поездов в Крыму.
«Администрация Зеленского и ВСУшники считают, что Крым принадлежит им. Поэтому мы усиливаем контроль использования воздушного пространства… Можем контролировать по всем каналам: оптико-электронным, визуальным, акустическим, радиотехническим, радиолокационным и другим, напрягать все до такой степени, чтобы заблаговременно видеть возможные нападения и полеты противника», — сказал Попов.
Он добавил, что армия РФ может усилить работу РЭБ после атак на Крым.
«По системам врага могут начать долбить так, что им будет не до охоты за нашими поездами и автобусами или за детьми в лагерях или учебных заведениях… В тылу мы можем тоже многое делать для победы», — подчеркнул генерал.
Также РФ продолжит систематические удары по целям врага.
В ночь на 8 июня дежурные средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 310 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны.
За прошедшие сутки ВС РФ нанесли поражение катерам, складам горючего, используемым ВСУ объектам транспортной, портовой и энергоинфраструктуры, местам запуска БПЛА.