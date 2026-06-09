Объединивший поезд и автобус маршрут Красноярск — Ужур запускают в крае

Таким образом, жители Ужурского округа получат возможность добраться до краевого центра благодаря удобной схеме. Автобус будет доставлять пассажиров от Ужура до станции Красная Сопка, где они смогут пересесть на электропоезд «Западный экспресс», следующий до Красноярска. Ключевое преимущество — минимизация времени ожидания при пересадке, что делает поездку более комфортной.