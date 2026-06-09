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В ГД предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня в жару

Длительное нахождение в жарких помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья работников и производительности труда, отметил зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Норма о сокращении рабочего дня, если температура на рабочем месте превышает норму, должна стать обязательной. Обращение с таким предложением руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой направил зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев (КПРФ), текст есть в распоряжении ТАСС.

«Просим вас рассмотреть возможность возврата обязательных требований по сокращению продолжительности рабочего времени при превышении установленных предельных показателей температуры воздуха на рабочих местах», — говорится в документе.

Отмечается, что сейчас эта норма носит рекомендательный характер. При этом длительное нахождение в жарких помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья работников и производительности труда, добавил депутат.

«Мы все должны выполнять свои обязанности на рабочем месте, но точно не ценой сил и здоровья, вернуть которые при ущербе потом если и возможно, то долго и дорого», — сказал Камнев ТАСС.

Он отметил, что не все работники могут отстаивать свои права, потому что они держатся за свое рабочее место. Работодатели в свою очередь не всегда готовы думать о комфорте сотрудников, заметил парламентарий. «Россия должна оставаться социальным государством, в котором не место “потогонкам”, где из людей выжимают все соки», — заключил депутат.

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