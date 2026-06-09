В ГД предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня в жару

Он отметил, что не все работники могут отстаивать свои права, потому что они держатся за свое рабочее место. Работодатели в свою очередь не всегда готовы думать о комфорте сотрудников, заметил парламентарий. «Россия должна оставаться социальным государством, в котором не место “потогонкам”, где из людей выжимают все соки», — заключил депутат.