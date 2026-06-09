Казахстанская шахматистка Нурман сотворила сенсацию на элитном турнире в Токио

Как пишет sportarena.kz, в рапид-турнире Алуа одержала победы над экс-чемпионкой мира (2004−2006), гроссмейстером Антоанетой Стефановой в четвертьфинале и над одной из сильнейших шахматисток мира, гроссмейстером Катериной Лагно, в полуфинале.
В финальном матче казахстанская спортсменка встретилась с победительницей Турнира претенденток 2026 года, индийским гроссмейстером Вайшали Рамешбабу. Несмотря на упорную борьбу, Алуа уступила со счетом 0,5:1,5 и завоевала серебряную медаль рапид-этапа престижного международного турнира.
По итогам рапида Алуа набрала 8 турнирных очков и заняла второе место среди восьми участниц, в числе которых были бывшие чемпионки мира и ведущие шахматистки планеты.
По состоянию на 8 июня 2026 года Алуа Нурман занимает 27-е место в глобальном рейтинге FIDE среди всех женщин мира (World Women Rank) и 2-е место среди шахматисток Казахстана (уступая только Бибисаре Асаубаевой).
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) после завершения турнира Norway Chess Women опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.