Казахстанская шахматистка Нурман сотворила сенсацию на элитном турнире в Токио

Как пишет sportarena.kz, в рапид-турнире Алуа одержала победы над экс-чемпионкой мира (2004−2006), гроссмейстером Антоанетой Стефановой в четвертьфинале и над одной из сильнейших шахматисток мира, гроссмейстером Катериной Лагно, в полуфинале.