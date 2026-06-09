Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанская шахматистка Нурман сотворила сенсацию на элитном турнире в Токио

Шахматистка из Казахстана Алуа Нурман успешно выступила на первом этапе WR Women’s Chess Tour 2026 — Tokyo Asian Leg. Он состоялся 6—7 июня в Токио, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, в рапид-турнире Алуа одержала победы над экс-чемпионкой мира (2004−2006), гроссмейстером Антоанетой Стефановой в четвертьфинале и над одной из сильнейших шахматисток мира, гроссмейстером Катериной Лагно, в полуфинале.

В финальном матче казахстанская спортсменка встретилась с победительницей Турнира претенденток 2026 года, индийским гроссмейстером Вайшали Рамешбабу. Несмотря на упорную борьбу, Алуа уступила со счетом 0,5:1,5 и завоевала серебряную медаль рапид-этапа престижного международного турнира.

По итогам рапида Алуа набрала 8 турнирных очков и заняла второе место среди восьми участниц, в числе которых были бывшие чемпионки мира и ведущие шахматистки планеты.

По состоянию на 8 июня 2026 года Алуа Нурман занимает 27-е место в глобальном рейтинге FIDE среди всех женщин мира (World Women Rank) и 2-е место среди шахматисток Казахстана (уступая только Бибисаре Асаубаевой).

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) после завершения турнира Norway Chess Women опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.