Бригады врачей из краевых клиник начали выезжать в районные больницы

«Выездные бригады — это системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи. Мы видим в этом ключевой инструмент для достижения целей нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. В ближайшие месяцы подобные выезды, а также выезды для проведения операций, проведут специалисты Краевой клинической больницы и БСМП», — прокомментировал министр здравоохранения края Алексей Коноваленко.