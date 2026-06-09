Бригады врачей из краевых клиник начали выезжать в районные больницы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовал проект по повышению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий.
Мультидисциплинарные бригады врачей из краевых клиник выезжают в районные больницы — это позволяет сократить время ожидания специализированной помощи и избавляет пациентов от долгих поездок в столицу региона.
Первыми такую практику внедрили специалисты Красноярской межрайонной клинической больницы № 4. Бригада врачей — хирург Иван Красуля, уролог Камран Кяримов и акушер-гинеколог Никита Белоногов — посетила Уярскую районную больницу. Специалисты провели осмотры пациентов, определили показания к операциям и сформировали списки для госпитализации, отмечает пресс-служба регионального минздрава.
«Выездные бригады — это системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи. Мы видим в этом ключевой инструмент для достижения целей нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. В ближайшие месяцы подобные выезды, а также выезды для проведения операций, проведут специалисты Краевой клинической больницы и БСМП», — прокомментировал министр здравоохранения края Алексей Коноваленко.