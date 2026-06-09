Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просим выполнять законные требования»: антитеррористический центр обратился к казахстанцам

Казахстанцев предупредили об антитеррористических учениях на территории РК — штаб антитеррористического центра обратился к гражданам, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В период с 5 по 30 июня 2026 года на территории Республики Казахстан под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие «Найза-Антитеррор-2026».

Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям.

Предусмотрено временное ограничение передвижения автотранспорта в отдельных районах.

Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.