«Просим выполнять законные требования»: антитеррористический центр обратился к казахстанцам

В период с 5 по 30 июня 2026 года на территории Республики Казахстан под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие «Найза-Антитеррор-2026».
Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям.
Предусмотрено временное ограничение передвижения автотранспорта в отдельных районах.
Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.
Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.