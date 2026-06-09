В этом году на ТИМ «Бирюса» пройдут стажировку 57 молодых людей из разных уголков страны

«Ожидания самые искренние: хочется не просто применить знания, полученные в вузе, а найти здесь, на родной земле, единомышленников, с которыми можно будет влиять на молодёжную политику края. После окончания учебы я не против вернуться в Красноярск, чтобы уже не на словах, а на деле продвигать родной край через диалог с молодыми людьми и реальные проекты, которые повлияют на развитие его потенциала», — рассказала Алина Хорошилова.