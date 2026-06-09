В этом году на ТИМ «Бирюса» пройдут стажировку 57 молодых людей из разных уголков страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году ТИМ «Бирюса» станет первой площадкой федеральной программы форумных стажировок.
Весь сезон здесь будут работать 57 молодых людей из Кемеровской, Томской, Самарской и Саратовской областей, из Красноярского и Алтайского краев, Санкт-Петербурга и Москвы. Ребята — участники проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Стажёры будут составлять программы форума на каждый день, подготавливать и администрировать образовательные площадки к мероприятиям, заниматься логистикой и сопровождением экспертов и почетных гостей форума, курировать команды участников на ТИМ «Бирюса».
Ежегодно в каталоге проекта «Профразвитие» открываются вакансии для молодежи, которые помогают молодым специалистам получить практический опыт работы на крупнейших событиях страны. Всего претендентами на стажировку на ТИМ «Бирюса» стали более 380 человек со всей России. «Только в этом году на три вакансии было подано почти 400 откликов. Мы благодарны форуму “Бирюса” за многолетнее партнерство и готовность вовлекать молодых специалистов в реальную работу», — отметил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.
Одной из ключевых задач проекта «Профразвитие» является создание возможностей для профессионального старта молодых людей.
«Стажёрская программа на ТИМ “Бирюса” — возможность вовлечь молодых специалистов в реальную практику организации крупных событий. Для нас важно, чтобы они увидели работу в молодёжной политике изнутри: через конкретные задачи, ответственность, взаимодействие с командой и участниками. Уверен, что для многих опыт станет важным профессиональным шагом, поможет раскрыть сильные стороны и, возможно, определить дальнейший путь в сфере молодёжной политики», — отметил руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец.
Среди участников программы — студентка Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), уроженка Красноярского края Алина Хорошилова. Для нее стажировка стала продолжением уже накопленного опыта общественной и командной работы.
«Ожидания самые искренние: хочется не просто применить знания, полученные в вузе, а найти здесь, на родной земле, единомышленников, с которыми можно будет влиять на молодёжную политику края. После окончания учебы я не против вернуться в Красноярск, чтобы уже не на словах, а на деле продвигать родной край через диалог с молодыми людьми и реальные проекты, которые повлияют на развитие его потенциала», — рассказала Алина Хорошилова.
Организаторы отмечают, что для многих молодых специалистов форумная стажировка становится не просто временной практикой, а важным этапом профессионального самоопределения.
Территория инициативной молодёжи «Бирюса» в 2026 году пройдёт уже в 20-й раз. Состоится 10 образовательных смен — рекордное количество за всю историю проведения форума.
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