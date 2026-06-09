Команда Зеленогорска — победитель Летних игр муниципальных образований края

Победителем среди сборных муниципальных образований с численностью населения до 25 тысяч человек объявлена команда Ермаковского округа, серебро досталось Каратузскому округу, бронза у Бирилюсского округа. В соревнованиях среди муниципальных образований с населением до 50 тысяч места распределились следующим образом: первое — Балахтинско-Новоселовский, второе — Курагинский, третье — Большемуртинско-Сухобузимский.