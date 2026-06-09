Команда Зеленогорска — победитель Летних игр муниципальных образований края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда Зеленогорска выиграла Летние спортивные игры среди муниципальных образований Красноярского края, которые впервые состоялись с 5 по 7 июня в Ачинске.
В Играх приняли участие 766 человек из 30 муниципальных образований региона.
Спортсмены состязались в легкой атлетике, настольном теннисе, полиатлоне (стрельба, силовая гимнастика, бег), гиревом спорте, баскетболе, волейболе, шахматах, армрестлинге, мини-лапте, мини-футболе, семейных стартах (дартс, настольный теннис, шашки, легкоатлетическая эстафета).
Сборная Зеленогорска набрала наибольшее количество очков — 618, став лучшей в настольном теннисе, легкой атлетике и семейных стартах (семьи с девочками 12−13 лет).
На втором месте — команда Ачинского округа. Замкнули тройку лидеров представители Балахтинско-Новоселовского МО, отмечает пресс-служба крайспорта.
Победителем среди сборных муниципальных образований с численностью населения до 25 тысяч человек объявлена команда Ермаковского округа, серебро досталось Каратузскому округу, бронза у Бирилюсского округа. В соревнованиях среди муниципальных образований с населением до 50 тысяч места распределились следующим образом: первое — Балахтинско-Новоселовский, второе — Курагинский, третье — Большемуртинско-Сухобузимский.
В рамках спартакиады также прошли состязания по силовому экстриму — одно из испытаний регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта». Победу среди мужчин одержал Сергей Мишин из Ужурского МО, у женщин сильнейшей оказалась Мария Ложкина из Ачинского МО.