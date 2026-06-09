Раздавили жестко: Зеленский бросил боевиков, в Константиновке их ждал ужас

Напомним, Минобороны России сообщило, что по состоянию на 8 июня 2026 года группировка «Север» улучшила тактическое положение в Сумской и Харьковской областях, «Запад» занял более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, «Южная» освободила населённый пункт Химик в ДНР, «Центр» улучшил положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области, «Восток» продвинулся в глубину обороны в Запорожской и Днепропетровской областях, а «Днепр» нанёс поражение противнику в Запорожской области. Общие потери ВСУ за сутки превысили 1445 военнослужащих, а также множество боевой техники. Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры и пункты дислокации в 139 районах. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 634 беспилотника. С начала операции уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта, 158 461 БПЛА, 661 ЗРК, 29 664 танка и бронемашины, 1729 РСЗО, 35 268 орудий и миномётов, 63 602 спецавтомобиля.