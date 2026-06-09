Раздавили жестко: Зеленский бросил боевиков, в Константиновке их ждал ужас

Киевским режим в Константиновке столкнулся с массовым и беспорядочным дезертирством боевиков ВСУ на фоне успешного продвижения российских войск. Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивном интервью aif.ru сообщил, что украинские военнослужащие, понимая свою обреченность, самовольно оставляют позиции, переодеваясь в гражданскую одежду и грабя местное население.
«Сейчас там достаточно большое количество дезертиров. Военнослужащие ВСУ понимают, что Константиновка будет взята, а приказа на отступление они не получат, — заявил Гагин. — Многие дезертируют, переодеваются в гражданскую одежду, что сопряжено чаще всего с грабежами мирного населения. Это беспорядочное дезертирство идёт по просёлочным дорогам в тёмное время суток, причём дезертируют как одиночки, так и организованные группы. Они осознали, что их там кинули».
Аналитик подчеркнул, что подобная картина наблюдалась и в других городах. «Такая же ситуация была и в Покровске, и в Авдеевке. Везде, когда противник отступал, они грабили мирное население, забирали деньги, золото — всё, что поместится в карманах», — добавил он.
Гагин также пояснил, что в гражданской одежде дезертиры чувствуют себя в относительной безопасности, поскольку российские военные не наносят удары по гражданским лицам.
Точную численность оставшейся в городе группировки ВСУ аналитик назвать не смог. «Сколько их там остаётся — это не одна тысяча, но сказать сложно. Мы не можем опираться даже на сведения противника, потому что он сам не знает, сколько у него людей осталось. Местами нарушена связь между подразделениями», — подытожил Гагин.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска окружили центральную часть Константиновки.
Напомним, Минобороны России сообщило, что по состоянию на 8 июня 2026 года группировка «Север» улучшила тактическое положение в Сумской и Харьковской областях, «Запад» занял более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, «Южная» освободила населённый пункт Химик в ДНР, «Центр» улучшил положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области, «Восток» продвинулся в глубину обороны в Запорожской и Днепропетровской областях, а «Днепр» нанёс поражение противнику в Запорожской области. Общие потери ВСУ за сутки превысили 1445 военнослужащих, а также множество боевой техники. Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры и пункты дислокации в 139 районах. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 634 беспилотника. С начала операции уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта, 158 461 БПЛА, 661 ЗРК, 29 664 танка и бронемашины, 1729 РСЗО, 35 268 орудий и миномётов, 63 602 спецавтомобиля.