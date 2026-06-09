Галкину грозит арест после выступлений перед украинскими олигархами

Телеведущий и комик Максим Галкин* может получить административное наказание за выступления перед украинцами, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Напомним, живущий за границей Галкин стал чаще выступать перед богатыми украинцами на корпоративах и свадьбах. Так, в минувшие выходные он стал ведущим на вечеринке в честь дня рождения обладательницы титула «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша. Девушка ранее неоднозначно высказывалась о принадлежности Крыма.
Еще ранее Галкин выступил на свадьбе украинского бизнесмена Ники Ломиа.
Соловьев, комментируя эти инциденты, отметил, что не столь важна позиция хозяев мероприятия по украинскому конфликту, сколько произнесенные публично высказывания самого Галкина.
«Он усиленно учил украинский язык, поскольку видит украинцев в качестве своих основных зрителей. Что касается враждебных действий с его стороны, то здесь очень важно, что именно он говорит во время своих выступлений. И ничего хорошего про Россию, про нашего президента и наши символы он там не говорит. Его вполне могли бы привлечь к ответственности по административной статье за возбуждение ненависти либо вражды, потому что именно к россиянам он эту ненависть высказывает», — пояснил юрист.
В рамках этой статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ранее стало известно, что Пугачева и Галкин могут лишиться замка в РФ.
* Признан иностранным агентом в РФ.