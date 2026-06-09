Галкину грозит арест после выступлений перед украинскими олигархами

«Он усиленно учил украинский язык, поскольку видит украинцев в качестве своих основных зрителей. Что касается враждебных действий с его стороны, то здесь очень важно, что именно он говорит во время своих выступлений. И ничего хорошего про Россию, про нашего президента и наши символы он там не говорит. Его вполне могли бы привлечь к ответственности по административной статье за возбуждение ненависти либо вражды, потому что именно к россиянам он эту ненависть высказывает», — пояснил юрист.