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За сутки в Красноярском крае потушили 32 пожара и зафиксировали два происшествия на воде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 32 пожара.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 32 пожара.

В Сосновоборске горел мусор. Пожар потушили на площади 950 кв. м. На месте работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

В селе Березовское Курагинского округа произошел пожар в частном жилом доме. Огонь ликвидировали на площади 32 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

В Минусинске пожар повредил кровлю хозяйственной постройки на площади 30 кв. м. Возгорание тушили 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

Также за сутки в регионе зафиксировано два происшествия на воде.

На Таймыре, в поселке Усть-Авам, очевидцы обнаружили тело женщины на берегу ручья Авам. В Рыбинском округе поступило сообщение о гибели мужчины на озере Новокаламское в районе села Новокамала.

В обоих случаях проводятся следственно-оперативные мероприятия.