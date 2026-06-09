За сутки в Красноярском крае потушили 32 пожара и зафиксировали два происшествия на воде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 32 пожара.
В Сосновоборске горел мусор. Пожар потушили на площади 950 кв. м. На месте работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
В селе Березовское Курагинского округа произошел пожар в частном жилом доме. Огонь ликвидировали на площади 32 кв. м. Причина возгорания устанавливается.
В Минусинске пожар повредил кровлю хозяйственной постройки на площади 30 кв. м. Возгорание тушили 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
Также за сутки в регионе зафиксировано два происшествия на воде.
На Таймыре, в поселке Усть-Авам, очевидцы обнаружили тело женщины на берегу ручья Авам. В Рыбинском округе поступило сообщение о гибели мужчины на озере Новокаламское в районе села Новокамала.
В обоих случаях проводятся следственно-оперативные мероприятия.