Лесные пожарные спасли тонувшую в Енисее школьницу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае сотрудники Енисейского авиаотделения спасли девочку, которую уносило течением Енисея. Происшествие случилось возле поселка Высокогорский.
В тот момент лесные пожарные находились на дежурстве в мобильном пункте рядом с мостом. Утром они собирались вылетать на тушение грозовых пожаров и перед отправкой пошли к берегу умыться.
В это время со стороны реки раздались крики о помощи. Как рассказал инструктор десантно-пожарной группы Евгений Деревянченко, одного мальчика уже вынесло к берегу, а девочку продолжало уносить течением.
Не раздумывая, десантник-пожарный Сергей Прутовых прыгнул в воду и поплыл к ребенку. Следом в реку бросился его коллега Георгий Голдобин. Он взял с собой веревку, с помощью которой всех удалось вытащить на берег.
По словам лесных пожарных, школьница не пострадала. После спасения дети остались на берегу, а сами сотрудники отправились на тушение лесных пожаров.
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