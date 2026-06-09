Семь стран идут войной на Израиль: эксперт предрек ужасный конец Тель-Авива

Как сообщалось, Иран 7 июня ракетами ударил по Израилю. Произошло это впервые после заключенного в апреле перемирия. По данным СМИ, атака стала ответом на израильские удары по объектам, связанным с «Хезболлой», в Бейруте. Власти Израиля заявили, то все ракеты были перехвачены и в ответ нанесли удары по целям в центральной и западной частях Ирана. В дальнейшем КСИР объявил о начале новой военной операции под названием «Наср». Целью операции были названы стратегические авиабазы Израиля.