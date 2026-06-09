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Семь стран идут войной на Израиль: эксперт предрек ужасный конец Тель-Авива

Эксперт Кирилл Семенов в эксклюзивном интервью aif.ru ответил на вопрос, что ждет Израиль после нового витка эскалации конфликта с Ираном. На Ближнем Востоке вновь прозвучали взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Говорить о скором конце Израиля в результате текущего конфликта нет оснований, однако есть нюанс. Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в эксклюзивном интервью aif.ru прокомментировал новый виток эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, Иран 7 июня ракетами ударил по Израилю. Произошло это впервые после заключенного в апреле перемирия. По данным СМИ, атака стала ответом на израильские удары по объектам, связанным с «Хезболлой», в Бейруте. Власти Израиля заявили, то все ракеты были перехвачены и в ответ нанесли удары по целям в центральной и западной частях Ирана. В дальнейшем КСИР объявил о начале новой военной операции под названием «Наср». Целью операции были названы стратегические авиабазы Израиля.

«Что касается Израиля, о его состоянии судить сложно. Говорить о каком-то “конце Израиля” пока нет оснований. Ведь у него есть союзники, прежде всего Соединенные Штаты», — сказал Семенов.

Однако при этом эксперт заметил, что затяжной конфликт одновременно на нескольких направлениях оказывает на государство серьёзное давление.

«Другое дело, что война на семь фронтов серьёзно истощает ресурсы страны», — подытожил Семенов.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов заявил, что Израиль без поддержки США может развалиться как государство в течение нескольких лет.

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