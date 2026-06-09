В Красноярске за нарушения оштрафовали еще одно предприятие по изготовлению рыбной продукции

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку красноярского предприятия по изготовлению рыбной продукции «Авангард», расположенного на улице 26 Бакинских Комиссаров, и обнаружили многочисленные нарушения требований технического регламента.
Так, в засолочном цехе на ёмкостях отсутствовала информация о датах начала посола и наименовании продукции. Также нигде не были задокументированы данные о внесении консервантов в процессе изготовления.
Кроме того, на предприятии выявили: несоблюдение кратности и объема лабораторных исследований сырья и готовой рыбной продукции на микробиологические, физико-химические, паразитологические и иные показатели безопасности; перекрест чистой и грязной внутрицеховой тары; пластиковые ёмкости для посола с трещинами и надломами; отсутствие в помещении хранения консервантов оборудования для контроля температурно-влажностных режимов.
За эти нарушения ООО «Авангард» и ответственное должностное лицо (главного технолога предприятия) привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 и 10 000 рублей соответственно. «Постановления вступили в законную силу. Штрафы уже оплачены», — сообщили в Роспотребнадзоре.