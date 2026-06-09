В Красноярске за нарушения оштрафовали еще одно предприятие по изготовлению рыбной продукции

Кроме того, на предприятии выявили: несоблюдение кратности и объема лабораторных исследований сырья и готовой рыбной продукции на микробиологические, физико-химические, паразитологические и иные показатели безопасности; перекрест чистой и грязной внутрицеховой тары; пластиковые ёмкости для посола с трещинами и надломами; отсутствие в помещении хранения консервантов оборудования для контроля температурно-влажностных режимов.