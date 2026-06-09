В Комсомольске-на-Амуре начали восстанавливать исторические фасады

Подрядчики уже вышли на все десять объектов, запланированных на этот год. Работы идут на проспекте Ленина, 23, 32 и 36, а также на проспекте Мира, 8, 20, 26 и 28. Там демонтируют вывески и кондиционеры, очищают фасады от старой краски, устанавливают строительные леса и рабочие городки.