В Комсомольске-на-Амуре начали восстанавливать исторические фасады

В Комсомольске-на-Амуре впервые за долгие годы начали масштабное восстановление исторических зданий в центре города. В 2026 году отремонтируют 10 домов, а к концу следующего года вернуть прежний облик планируют уже 20 зданиям, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своих соцсетях.
Речь идёт о домах 1930−1950-х годов, построенных в стиле сталинского ампира. Эти здания формируют историческое лицо Комсомольска-на-Амуре, но долгое время их фасады оставались без серьёзного обновления.
«Таких масштабных работ в центре Комсомольска не было с начала 2000-х годов», — отметил Дмитрий Демешин.
Подрядчики уже вышли на все десять объектов, запланированных на этот год. Работы идут на проспекте Ленина, 23, 32 и 36, а также на проспекте Мира, 8, 20, 26 и 28. Там демонтируют вывески и кондиционеры, очищают фасады от старой краски, устанавливают строительные леса и рабочие городки.
На проспекте Ленина, 17 и проспекте Мира, 32 сейчас завозят и монтируют леса. На проспекте Мира, 43 идут подготовительные работы.
В 2027 году восстановление продолжится на Аллее Труда, улицах Кирова, Красногвардейской, Калинина, Пионерской, а также на проспектах Ленина и Мира. Первый объект этой программы уже привели в порядок в прошлом году — дом на улице Уральской, 12.
Губернатор подчеркнул, что главная задача — не просто обновить фасады, а сохранить исторический облик зданий. Проекты готовили с участием архитекторов-реставраторов, документацию согласовали с органами охраны памятников, а к работам привлекли подрядчиков с лицензиями на реставрацию объектов культурного наследия.