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Биолог Черемных: Грибной сезон начался в средней полосе РФ раньше, это нормально

Биолог объяснила, почему в средней полосе РФ уже собирают боровики.

Источник: Комсомольская правда

Жители средней полосы России уже собирают боровики и подберёзовики. Грибной сезон в 2026 году начался раньше обычного. Это произошло из-за снежной зимы и тёплого марта, объяснила завкафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского Екатерина Воденеева.

В то же время такое раннее появление грибов находится в пределах нормы.

«Появление первых грибов — белых, подберезовиков, лисичек — в конце мая-начале июня нельзя считать аномалией», — сказала Воденеева РИА Новости.

Ранее миколог Дьяков назвал виды грибов, которые можно и нельзя собирать весной. Что такое алая эльфова чаша и гриб святого Георгия, и что делать с такими находками, читайте здесь на KP.RU.

Россияне начали хвастаться грибным уловом ещё в марте. В соцсетях появились фотографии первых грибов 2026 года. Вот какие находки сделали жители Рязанской области.