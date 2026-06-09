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В Красноярском крае стартовал 21-й трудовой сезон студотрядов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 3500 студентов и старших школьников со всего региона будут работать в детских центрах «Океан» и «Орленок», на всероссийских стройках, медицинских центрах страны, железной дороге и предприятиях АПК.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 3500 студентов и старших школьников со всего региона будут работать в детских центрах «Океан» и «Орленок», на всероссийских стройках, медицинских центрах страны, железной дороге и предприятиях АПК.

Бойцы из 27 отрядов представят Красноярский край на 14 трудовых проектах — это рекордное количество задействованных отрядов по сравнению с прошлым годом, где было 16 отрядов.

С началом нового трудового сезона студентов поздравил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец: «За более чем полувековую историю студенческие отряды региона внесли неоценимый вклад в развитие и появление целых городов, огромных предприятий. Уже стало доброй традицией вместе отправляться в новый трудовой семестр. Этот момент стал настоящим символом преемственности поколений, трудовой доблести и сибирского характера. Желаю вам в этом сезоне обрести настоящих друзей, сформировать дружные команды, с которыми дальше вы отправитесь в большую дорогу жизненного пути».

Итоги трудового сезона красноярская молодежь подведет на Слете студенческих отрядов, который пройдет на ТИМ «Бирюса» в сентябре, отмечает пресс-служба краевого агентства молодежной политики.