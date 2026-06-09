В Красноярском крае стартовал 21-й трудовой сезон студотрядов

С началом нового трудового сезона студентов поздравил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец: «За более чем полувековую историю студенческие отряды региона внесли неоценимый вклад в развитие и появление целых городов, огромных предприятий. Уже стало доброй традицией вместе отправляться в новый трудовой семестр. Этот момент стал настоящим символом преемственности поколений, трудовой доблести и сибирского характера. Желаю вам в этом сезоне обрести настоящих друзей, сформировать дружные команды, с которыми дальше вы отправитесь в большую дорогу жизненного пути».