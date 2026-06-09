Самая короткая ночь 2026 года на широте Москвы продлится менее 6,5 часа

«Самая короткая ночь продлится 6 часов 27 минут», — цитирует планетарий РИА «Новости».
Этот отрезок времени называют днём летнего солнцестояния, оно наступит в 11:24 по московскому времени. В этот момент наклон земной оси к Солнцу даёт минимальный угол в Северном полушарии, поэтому Солнце опишет самую длинную дугу на небосводе. Продолжительность ночи варьируется в зависимости от широты.
После 21 июня дневной свет начнёт постепенно уменьшаться. Следующая контрольная точка — осеннее равноденствие 23 сентября, когда день и ночь сравняются.
Самый короткий световой день в Северном полушарии зафиксировали 21 декабря 2025 года. Тогда на широте Москвы ночь длилась 17 часов.
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