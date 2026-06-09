Самая короткая ночь 2026 года на широте Москвы продлится менее 6,5 часа

Этот отрезок времени называют днём летнего солнцестояния, оно наступит в 11:24 по московскому времени. В этот момент наклон земной оси к Солнцу даёт минимальный угол в Северном полушарии, поэтому Солнце опишет самую длинную дугу на небосводе. Продолжительность ночи варьируется в зависимости от широты.