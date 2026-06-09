Выдавшего ордер на арест Путина прокурора отстранили: почему МУС вынес такое решение

В Международном уголовном суде приняли решение об отстранении от должности одного из прокуроров МУС. Поста до выяснения обстоятельств лишился выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина обвинитель Карим Хан. Решение об отстранении принято Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута МУС. Инстанция пошла на этот шаг из-за обвинений в домогательствах в адрес Карима Хана. Так сказано в пресс-релизе на сайте МУС.