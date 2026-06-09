Названо имя поп-дивы, которая выступит в Омске на День молодёжи

По традиции, основной площадкой станет центр города. Главная сцена развернется на Соборной площади. Здесь состоится чествование выпускников, вручение молодёжной премии губернатора, поздравление молодожёнов Омска, концерт группы «Айвазовский Оркестра» и участников «Студенческой весны». Несколько локаций оформят на Любинском проспекте.