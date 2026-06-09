Названо имя поп-дивы, которая выступит в Омске на День молодёжи

Хэдлайнером вечера Дня молодежи в Омске станет Полина Гагарина. Программу празднования в своих соцсетях опубликовал губернатор Виталий Хоценко.
27 июня в Культурной столице для молодежи будет работать несколько площадок. Омичей ждет образовательная, познавательная и культурная программа.
По традиции, основной площадкой станет центр города. Главная сцена развернется на Соборной площади. Здесь состоится чествование выпускников, вручение молодёжной премии губернатора, поздравление молодожёнов Омска, концерт группы «Айвазовский Оркестра» и участников «Студенческой весны». Несколько локаций оформят на Любинском проспекте.
Накануне стало известно, что на День города в Омске 1 августа на Соборной площади выступит Андрей Державин.