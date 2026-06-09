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Юрист Соловьев: Галкину грозит до 5 лет лишения свободы за корпоративы

Галкин* стал чаще выступать для богатых украинцев. За что его могут привлечь к ответственности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Артисту Максиму Галкину* может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы после выступлений на праздниках богатых украинцев, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Напомним, Галкин стал чаще выступать перед богатыми украинцами на корпоративах и свадьбах. Так, в минувшие выходные он стал ведущим на вечеринке в честь дня рождения обладательницы титула «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша, которая ранее неоднозначно высказывалась о полуострове Крым.

До этого Галкин выступил на свадьбе украинского IT-бизнесмена Ники Ломиа и его невесты Ники, которая до начала спецоперации жила в Харькове. Вся церемония велась на русском языке. Галкин не только вел мероприятие, но и пел. Его гонорар мог составить более 10 млн рублей.

Соловьев отметил, что на своих выступлениях Галкин резко высказывается о России, за что может быть привлечен сначала к административной ответственности, а потом и к уголовной.

«После привлечения к административной ответственности может наступить уголовная. Это статья 282-я УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”). Здесь может грозить наказание от двух до пяти лет лишения свободы. А если эти высказывания еще и в сети Интернет, то срок может быть больше. Привлечь его точно можно, и не обязательно по этой статье», — пояснил юрист.

Ранее продюсер Павел Рудченко в разговоре с aif.ru оценил, какой гонорар шоумен Максим Галкин мог получить за визит в Армению во время саммита Европейского политического сообщества и выступление перед политиками.

* Признан иноагентом в РФ.

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