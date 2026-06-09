Юрист Соловьев: Галкину грозит до 5 лет лишения свободы за корпоративы

«После привлечения к административной ответственности может наступить уголовная. Это статья 282-я УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”). Здесь может грозить наказание от двух до пяти лет лишения свободы. А если эти высказывания еще и в сети Интернет, то срок может быть больше. Привлечь его точно можно, и не обязательно по этой статье», — пояснил юрист.