Что делать со сбережениями после снижения ставок: Экономист назвал самые выгодные варианты

Поскольку в течение 2026 года ключевая ставка Банка России, по прогнозам, будет снижаться, доходность депозитов также постепенно уменьшится. Тем не менее вклады остаются удобным инструментом для тех, кто накапливает средства на долгосрочные цели и уже сформировал финансовую подушку безопасности. Среди преимуществ — фиксированная доходность, простота оформления и государственное страхование средств в пределах установленного лимита.