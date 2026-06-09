Из Прикамья в Узбекистан отправлено 750 кубометров березовых бревен

С начала 2026 года из Пермского края вывезено 756,3 кубометра березовых балансов (бревен, заготовленных из вершинной части ствола) в Узбекистан. Это идентично показателям аналогичного периода прошлого года. Тогда вывезли 733,7 кубометра лесоматериалов. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.