Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железногорске отметили День социального работника

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 июня в Железногорске прошло торжественное мероприятие в честь Дня социального работника. В ходе него наградами были отмечены профессионалы в этой сфере.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 июня в Железногорске прошло торжественное мероприятие в честь Дня социального работника. В ходе него наградами были отмечены профессионалы в этой сфере.

Глава города Дмитрий Чернятин, председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Проскурнин и и. о. заместителя главы города по социальным вопросам Юлия Грудинина вручили благодарности, почётные грамоты и благодарственные письма различного уровня, работникам специализированных учреждений города Железногорска.

Гости тепло поблагодарили собравшихся за их неустанный труд, душевную щедрость и заботу, которую они дарят тем, кто нуждается в поддержке — детям, одиноким пенсионерам и людям с особыми потребностями.

«Пускай ваш труд и дальше делает мир светлее и добрее. С праздником!», — отметил Сергей Проскурнин.