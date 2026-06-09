В Железногорске отметили День социального работника

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 июня в Железногорске прошло торжественное мероприятие в честь Дня социального работника. В ходе него наградами были отмечены профессионалы в этой сфере.
Глава города Дмитрий Чернятин, председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Проскурнин и и. о. заместителя главы города по социальным вопросам Юлия Грудинина вручили благодарности, почётные грамоты и благодарственные письма различного уровня, работникам специализированных учреждений города Железногорска.
Гости тепло поблагодарили собравшихся за их неустанный труд, душевную щедрость и заботу, которую они дарят тем, кто нуждается в поддержке — детям, одиноким пенсионерам и людям с особыми потребностями.
«Пускай ваш труд и дальше делает мир светлее и добрее. С праздником!», — отметил Сергей Проскурнин.