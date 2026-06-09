Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 июня

Рыбы очень чувствительны в этот день. Однако это будет только на руку в творчестве. Утро лучше посвятить рутинным делам, не требующим высокой концентрации. В обед возможен прилив вдохновения. Избегайте токсичных людей и новостей: они разрушат вашу тонкую энергетику. В любви происходит то, чего вы давно ждали: признание или предложение. Также это хороший день для водных процедур, йоги и просмотра легкого и приятного кино, передает ЯСИА.