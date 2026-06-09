Глава СПЧ предложил вернуть в школы устные переходные экзамены

«И что касается естественнонаучного мировоззрения, элементарные вопросы физики, астрономии люди должны же знать: что вокруг чего вращается — Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Значит, надо выработать образовательное ядро, предметы, которые составляют мировоззренческое ядро, и оценивать знания школьников по этим предметам, не на ЕГЭ, не в 11 классе, а скорее всего придется вернуть переходные экзамены», — сказал Фадеев.