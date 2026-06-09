Глава СПЧ предложил вернуть в школы устные переходные экзамены

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В эпоху развития ИИ в школах придется возвращать устную коммуникацию между учителем и учеником, поэтому стоит выделить школьные предметы, которые составляют мировоззренческое ядро, и вернуть по ним устные переходные экзамены, такое мнение в интервью РИА Новости выразил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Глава СПЧ подчеркнул, что необходимо оценивать знания школьников не только по тем предметам, которые они сдают на ЕГЭ, но и по остальным, в первую очередь по географии, литературе и истории, которые составляют культурный код гражданина России.
«И что касается естественнонаучного мировоззрения, элементарные вопросы физики, астрономии люди должны же знать: что вокруг чего вращается — Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Значит, надо выработать образовательное ядро, предметы, которые составляют мировоззренческое ядро, и оценивать знания школьников по этим предметам, не на ЕГЭ, не в 11 классе, а скорее всего придется вернуть переходные экзамены», — сказал Фадеев.
По его словам, к этому его предложению сначала относились отрицательно, но в эпоху развития искусственного интеллекта, когда «в кармане у каждого школьника есть ответы на все вопросы», снова заговорили о возвращении переходных устных экзаменов.
«В школах придется возвращать устную коммуникацию между учителем и учеником, и экзамены — это очень хороший критерий оценивания знаний школьников. Надо не отменять ЕГЭ, а дополнять его интегральной оценкой, которая будет выставляться по ходу обучения школьников», — добавил Фадеев.