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Глава СПЧ предложил вернуть в школы устные переходные экзамены

Глава СПЧ Фадеев предложил вернуть устные экзамены в школах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В эпоху развития ИИ в школах придется возвращать устную коммуникацию между учителем и учеником, поэтому стоит выделить школьные предметы, которые составляют мировоззренческое ядро, и вернуть по ним устные переходные экзамены, такое мнение в интервью РИА Новости выразил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул, что необходимо оценивать знания школьников не только по тем предметам, которые они сдают на ЕГЭ, но и по остальным, в первую очередь по географии, литературе и истории, которые составляют культурный код гражданина России.

«И что касается естественнонаучного мировоззрения, элементарные вопросы физики, астрономии люди должны же знать: что вокруг чего вращается — Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Значит, надо выработать образовательное ядро, предметы, которые составляют мировоззренческое ядро, и оценивать знания школьников по этим предметам, не на ЕГЭ, не в 11 классе, а скорее всего придется вернуть переходные экзамены», — сказал Фадеев.

По его словам, к этому его предложению сначала относились отрицательно, но в эпоху развития искусственного интеллекта, когда «в кармане у каждого школьника есть ответы на все вопросы», снова заговорили о возвращении переходных устных экзаменов.

«В школах придется возвращать устную коммуникацию между учителем и учеником, и экзамены — это очень хороший критерий оценивания знаний школьников. Надо не отменять ЕГЭ, а дополнять его интегральной оценкой, которая будет выставляться по ходу обучения школьников», — добавил Фадеев.

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