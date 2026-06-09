В Хабаровске отец, сын и знакомый получили сроки за похищение человека

По итогам рассмотрения дела один из взрослых фигурантов приговорён к 3,5 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Его сообщник (водитель) получил 3 года колонии строгого режима. Несовершеннолетний сын осуждён к 3 годам условного наказания с испытательным сроком 2 года. Осуждённые также обязаны солидарно выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор может быть обжалован, поскольку пока не вступил в законную силу.