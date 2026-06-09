В Петербурге создали систему для сохранения и транспортировки донорских органов

«Данная система позволит не просто внедрить новое медицинское оборудование для врачей, но и изменить логистику донорских органов в России. Традиционный метод консервации является очень рискованным, потому что он травмирует орган. Использование заморозки позволяет сохранять орган порядка четырех часов, при этом качество, в котором он в конце доставляется к реципиенту, является удовлетворительным», — рассказала она.