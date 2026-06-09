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В Красноярском крае утонули еще два человека

За минувшие сутки в Красноярском крае произошло два происшествия на воде, сообщает 9 июня ГУ МЧС по региону.

За минувшие сутки в Красноярском крае произошло два происшествия на воде, сообщает 9 июня ГУ МЧС по региону.

Так, на Таймыре в поселке Усть-Авам на берегу ручья очевидцы обнаружили тело женщины.

А в Рыбинском округе на озере Новокаламское утонул мужчина.

В настоящее время по факту обоих происшествий проводятся следственно-оперативные мероприятия и выясняются все обстоятельства.

Напомним, спасатели призывают жителей не купаться в запрещенных местах и в состоянии опьянения, а также следить за детьми у воды.

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