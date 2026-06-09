Омичи стали почти в два раза чаще заражаться болезнью Лайма

В Омской области за 2025 год зарегистрировали 25 случаев заражения боррелиозом после укуса клеща. Такие данные опубликованы в отчёте регионального Роспотребнадзора.
Для сравнения, в 2024 году болезнь Лайма выявили у 13 жителей региона. Таким образом, число случаев выросло почти в два раза.
Боррелиоз — инфекционное заболевание, которое передаётся человеку через укусы заражённых клещей. Болезнь может сопровождаться жаром, ознобом, головной болью, болью в мышцах и суставах. Один из характерных признаков — красное кольцо на коже в месте укуса, которое со временем увеличивается.
Если инфекцию не лечить, бактерии могут распространяться по организму и поражать нервную и сердечно-сосудистую системы.
Больше всего случаев в 2025 году зарегистрировали в Омске — 15. Ещё четыре человека заразились в Тарском районе. По одному случаю выявили в Знаменском, Крутинском, Называевском, Нововаршавском, Большереченском и Любинском районах.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость боррелиозом в Омской области оказалась выше многолетнего уровня в 2,6 раза. При этом региональный показатель ниже среднего по России в 4,7 раза.