Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи стали почти в два раза чаще заражаться болезнью Лайма

В 2025 году боррелиоз выявили у 25 жителей региона, больше половины случаев пришлись на Омск.

Источник: Om1 Омск

В Омской области за 2025 год зарегистрировали 25 случаев заражения боррелиозом после укуса клеща. Такие данные опубликованы в отчёте регионального Роспотребнадзора.

Для сравнения, в 2024 году болезнь Лайма выявили у 13 жителей региона. Таким образом, число случаев выросло почти в два раза.

Боррелиоз — инфекционное заболевание, которое передаётся человеку через укусы заражённых клещей. Болезнь может сопровождаться жаром, ознобом, головной болью, болью в мышцах и суставах. Один из характерных признаков — красное кольцо на коже в месте укуса, которое со временем увеличивается.

Если инфекцию не лечить, бактерии могут распространяться по организму и поражать нервную и сердечно-сосудистую системы.

Больше всего случаев в 2025 году зарегистрировали в Омске — 15. Ещё четыре человека заразились в Тарском районе. По одному случаю выявили в Знаменском, Крутинском, Называевском, Нововаршавском, Большереченском и Любинском районах.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость боррелиозом в Омской области оказалась выше многолетнего уровня в 2,6 раза. При этом региональный показатель ниже среднего по России в 4,7 раза.