В автошколах могут ввести обязательный экзамен по навыкам первой помощи

Как сообщает ТАСС, речь идет о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в РФ. В числе прорабатываемых мер — введение «единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена».