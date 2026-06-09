В автошколах могут ввести обязательный экзамен по навыкам первой помощи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучения в автошколах.
Как сообщает ТАСС, речь идет о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в РФ. В числе прорабатываемых мер — введение «единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена».
Также будет проработан вопрос об обязательной видеорегистрации процесса проведения такого экзамена.