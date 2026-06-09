Удар в сердце ВСУ: фуры с беспилотниками взлетели на воздух у Запорожья

«В этом районе много важных объектов ВСУ, которые внимательно отслеживаются и уничтожаются. Сейчас украинские боевики используют мобильные пусковые установки на фурах или маскируют пусковые установки под гражданские фуры и в целом под гражданский транспорт. С них запускаются беспилотники. Вот эти установки сейчас активно отслеживаются и уничтожаются, в том числе подобный автопарк мог попасть под удар», — пояснил военный эксперт.