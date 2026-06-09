Удар в сердце ВСУ: фуры с беспилотниками взлетели на воздух у Запорожья

В Запорожье и ближайших районах в течение суток прогремело несколько мощных взрывов. Бывший танкист, военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что могло стать целью удара.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил о серии взрывов в Запорожье и окрестностях. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и авиабомб.
Так, взрывы в Запорожье были зафиксированы в течение дня 7 июня и ночью 8 июня. За сутки по всей Запорожской области было нанесено не менее 22 ударов УМПК, один удар из РСЗО и 26 ударов беспилотниками.
Также взрывы прогремели в Орехове, Кушугуме, Новоалександровке.
«В этом районе много важных объектов ВСУ, которые внимательно отслеживаются и уничтожаются. Сейчас украинские боевики используют мобильные пусковые установки на фурах или маскируют пусковые установки под гражданские фуры и в целом под гражданский транспорт. С них запускаются беспилотники. Вот эти установки сейчас активно отслеживаются и уничтожаются, в том числе подобный автопарк мог попасть под удар», — пояснил военный эксперт.
Джерелиевский отметил, что из района рядом с Запорожьем активно запускают дроны, в том числе в направлении Крыма.
«В том районе достаточно интенсивно происходит террористическая деятельность против наших коммуникаций, связывающих Крым с Новороссией. Удары по таким автопаркам нельзя назвать ответом за Крым, но это является систематической борьбой», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что офицеры ВСУ начали массово умирать после ударов по РФ.