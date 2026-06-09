Солист «Дискотеки аварии» разделся и разбил гитару на концерте в Иркутске

День города в Иркутске отгремел несколько дней назад, но сибиряки до сих пор обсуждают выступление «Дискотеки Аварии». В соцсетях появляются новые видео с концерта, и мнения разделились. Одни зрители в полном восторге, другие возмущаются: на празднике было много детей, а солист разделся и разбил гитару.