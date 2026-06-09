Плюс 1 400% случаев мошенничества за год: как ИИ увеличил риски для казахстанцев

За тот же период было обработано около 1,28 млн пользовательских обращений и восстановлен доступ к криптоактивам на сумму около 8,2 млрд долларов, ошибочно отправленным пользователями. С 2023 по 2025 год взаимодействие с правоохранительными органами позволило изъять у злоумышленников активов на сумму более 715 млн долларов.