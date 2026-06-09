Плюс 1 400% случаев мошенничества за год: как ИИ увеличил риски для казахстанцев

Финансовые преступления — главная угроза в эпоху глобальной цифровизации, когда все денежные операции, торговля и госуслуги переходят в онлайн. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) ускоряет этот процесс: мошеннические схемы приобретают более персонализированный характер, легче масштабируются и сложнее поддаются обнаружению.
Финансовые организации сталкиваются с необходимостью пересматривать традиционные подходы к комплаенсу. По данным Binance Research, в 2025 году количество случаев мошенничества с использованием технологий имитации личности выросло на 1 400% по сравнению с предыдущим годом. Современные финансовые преступления редко имеют очевидные признаки. Отдельные действия могут выглядеть легитимно, но в сочетании друг с другом формируют подозрительную активность.
Для адаптации к новым схемам мошенничества используются инструменты, регулярно обновляющие и корректирующие модели выявления угроз. По данным Binance, усовершенствованные системы мониторинга и выявления рисков помогли предотвратить потенциальные потери пользователей на сумму около 10,53 млрд долларов с 2025 по первый квартал 2026 года.
Одним из наиболее быстро развивающихся направлений финансового мошенничества остается подделка личности. Около 80% атак на платформу связаны с попытками обойти процедуры KYC (Know Your Customer). Злоумышленники используют дипфейки, синтетические личности, поддельные документы и другие инструменты, созданные с помощью ИИ.
В ответ компании совершенствуют технологии определения поддельных изображений, проверки присутствия пользователя перед камерой и подтверждения подлинности личности. Основной акцент смещается от проверки отдельных документов к оценке, действительно ли за аккаунтом стоит реальный человек и соответствует ли его поведение заявленному профилю.
Работа по обеспечению безопасности пользователей не заканчивается на этапе выявления подозрительной активности. Современные инструменты анализа данных используются в расследованиях, процессах возврата средств и взаимодействии с пользователями. Специалисты отмечают, что в 2025 году криптобиржа провела более 36 тысяч телефонных консультаций с пользователями, системно определенными как уязвимые для мошеннических схем.
Такой подход сочетает автоматизированное выявление рисков с участием специалистов службы поддержки и безопасности. Удалось вернуть или заморозить около 114 млн долларов, связанных с внешними инцидентами безопасности, в 2025 году и 60,2 млн долларов в 2026 году. Дополнительно сообщается о возврате 17 млн долларов, связанных с мошенническими схемами, затронувшими более 80 тысяч пользователей.
За тот же период было обработано около 1,28 млн пользовательских обращений и восстановлен доступ к криптоактивам на сумму около 8,2 млрд долларов, ошибочно отправленным пользователями. С 2023 по 2025 год взаимодействие с правоохранительными органами позволило изъять у злоумышленников активов на сумму более 715 млн долларов.
Таким образом, искусственный интеллект привел к росту случаев мошенничества, но те же технологии помогают бороться с рисками.