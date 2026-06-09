В Совфеде назвали две профессии, в которых ИИ не сможет заменить человека

«Например, сенатора искусственный интеллект никогда не заменит, потому что все те обязанности, которые возлагают на нас граждане, выполняться искусственным интеллектом просто-напросто не смогут», — сказал Шейкин ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.