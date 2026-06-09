В России значительно снизилась заболеваемость коклюшем и гепатитом В

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам 2025 года в России наблюдается значительное снижение заболеваемости по 13 болезням.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора, наиболее выраженное снижение в 2025 году наблюдалось по гепатиту В — в 3,1 раза, дизентерии — в 2,3 раза, гонококковой инфекции — в 2,4 раза, менингиту — в 2,7 раза, туляремии — в 2,7 раза, псевдотуберкулезу — в 2,5 раза, лептоспирозу — в 1,8 раза, астраханской пятнистой лихорадке — в два раза.
Кроме того, в прошлом году произошло снижение заболеваемости коклюшем: зарегистрировано 7 288 случаев, показатель составил 4,99 на 100 тысяч населения, что в 4,5 раз ниже уровня заболеваемости 2024 года.