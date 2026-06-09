Всероссийская Студвесна зажгла тысячи сердец в Хабаровске

Хабаровск стал центром притяжения творческой молодежи из разных регионов нашей необъятной страны — в краевой столице состоялось открытие Всероссийской студенческой весны. Ученики колледжей и вузов зарядились энергией, которая понадобится им уже в ближайшее время для демонстрации своих талантов и умений. О том, как в первый день фестиваля город зажгли тысячи огней и сотни сердец, — в фоторепортаже ИА «Хабаровский край сегодня».