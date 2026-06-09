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Всероссийская Студвесна зажгла тысячи сердец в Хабаровске

Заряжающие танцы и душевные песни объединили студентов со всей России.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск стал центром притяжения творческой молодежи из разных регионов нашей необъятной страны — в краевой столице состоялось открытие Всероссийской студенческой весны. Ученики колледжей и вузов зарядились энергией, которая понадобится им уже в ближайшее время для демонстрации своих талантов и умений. О том, как в первый день фестиваля город зажгли тысячи огней и сотни сердец, — в фоторепортаже ИА «Хабаровский край сегодня».

Перед началом официальной части участники и посетители фестиваля устроили фристайл шоу на импровизированной сцене близ набережной. Совсем рядом расположилась спортивная площадка, на которой молодые люди показали свои навыки в стритбаскета.

Центральная сцена стала площадкой для выступлений местных артистов, которые своими номерами показали гостям весь колорит и самобытность Хабаровского края и всего Дальнего Востока.

Финальный аккорд остался за хэдлайнером концертной программы — «Моя Мишель». Коллектив исполнил уже полюбившиеся многим композиции, строчкам которых вторили горожане и гости Хабаровска. Группа представила и новую песню, которая пока не вышла официально и прозвучала эксклюзивно для посетителей фестиваля.

Напомним, что на протяжении всей студвесны центр Хабаровска будет перекрыт для движения авто — ограничения коснутся дорог, прилегающих к Комсомольской площади. При этом маршрут общественного транспорта не изменится.