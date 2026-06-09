Более 1200 красноярцев старшего поколения собрались на спортивном «Фестивале возможностей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в 22-й раз прошел «Фестиваль возможностей» — спортивное событие для активных горожан старше 55 лет. Участие в фестивале приняли более 1200 человек. Все они занимаются в физкультурно-оздоровительных клубах города.