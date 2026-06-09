Более 1200 красноярцев старшего поколения собрались на спортивном «Фестивале возможностей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в 22-й раз прошел «Фестиваль возможностей» — спортивное событие для активных горожан старше 55 лет. Участие в фестивале приняли более 1200 человек. Все они занимаются в физкультурно-оздоровительных клубах города.
«Благодаря вашим успехам и достижениям наш город стал пилотной площадкой федерального проекта “Сибирское долголетие и стал лучшей муниципальной практикой Российской Федерации”, — подчеркнула заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева, приветствуя гостей фестиваля.
Красноярцы приняли участие в народных играх, сыграли в настольный хоккей, шашки, шахматы, баскетбол и боулинг, а также проверили свои силы в нормах ГТО. Особой часть программы стал массовый старт по скандинавской ходьбе на трехкилометровой дистанции вдоль набережной.
Праздник украсили музыкально‑спортивные номера от участниц клуба с элементами фитнеса и танца, а также зажигательный танцевальный флешмоб от одной из групп здоровья, рассказывают в мэрии.
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