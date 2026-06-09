Все места отдыха в России готовы к сезону, заявила глава Роспотребнадзора

«Все организованные места отдыха готовы, 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей, всех пляжей, которые собираются работать, уже проверены и все получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет», — сказала Попова.