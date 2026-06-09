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Все места отдыха в России готовы к сезону, заявила глава Роспотребнадзора

Попова: все организованные места отдыха готовы к летнему сезону.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, 98% оздоровительных учреждений для детей проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, проблемных зон нет, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все организованные места отдыха готовы, 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей, всех пляжей, которые собираются работать, уже проверены и все получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет», — сказала Попова.

Она добавила, что санитарно-эпидемиологические мероприятия включают контроль качества воды, пляжей и качества обработок от клещей.