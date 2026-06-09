Страшные факты обнаружили в Константиновке: главная новость СВО 9 июня

«Сейчас там достаточно большое количество дезертиров. Они осознали, что их там кинули. Это беспорядочное дезертирство идет по проселочным дорогам в темное время суток, причем дезертируют как одиночки, так и организованные группы. Многие переодеваются в гражданскую одежду, что сопряжено чаще всего с грабежами мирного населения — забирают деньги, золото», — рассказал Гагин.