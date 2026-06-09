Страшные факты обнаружили в Константиновке: главная новость СВО 9 июня

Российские штурмовые подразделения взяли под контроль ключевые районы Константиновки в ДНР, зажав украинскую группировку в котле. На фоне развала обороны в городе фиксируется массовое и беспорядочное дезертирство боевиков ВСУ. О ходе боев aif.ru эксклюзивно рассказали военный блогер Юрий Подоляка и военно-политический аналитик Ян Гагин.
По словам Подоляки, российские силы, наступавшие с севера и юга, сомкнули клещи в центре населенного пункта. «Наши войска окружили центральную часть города. Оборона противника разваливается — это агония», — заявил эксперт.
Как отметил Гагин под контролем, в том числе, находится многоэтажная застройка, что российским штурмовым группам дает серьезное тактическое преимущество перед противником, засевшим в частном секторе.
«Мы взяли многоэтажную часть города, где высотки. Это облегчает работу по низкоэтажному и частному сектору, в котором остался противник. Мы контролируем существенную часть города и все основные логистические маршруты», — подчеркнул эксперт.
Главной проблемой украинских войск остается парализованная логистика. «Мы уже практически парализовали снабжение даже Алексеево-Дружковки… Дружковка следующая на очереди», — в свою очередь добавил Подоляка.
Не имея возможности для ротации, оставшиеся в городе силы ВСУ находятся в отчаянном положении. «Они обречены. По большому счету, у них один выбор — только “двухсотый” или плен», — констатировал Гагин.
Осознав, что приказа на отступление не будет, украинские военнослужащие начали хаотично покидать позиции.
«Сейчас там достаточно большое количество дезертиров. Они осознали, что их там кинули. Это беспорядочное дезертирство идет по проселочным дорогам в темное время суток, причем дезертируют как одиночки, так и организованные группы. Многие переодеваются в гражданскую одежду, что сопряжено чаще всего с грабежами мирного населения — забирают деньги, золото», — рассказал Гагин.
Аналитик добавил, что точную численность оставшейся группировки не знает даже сам противник, однако речь идет не об одной тысяче человек.
Взятие Константиновки — вопрос ближайших недель. По оценкам экспертов, украинское командование сознательно бросило гарнизон лишь для того, чтобы замедлить продвижение российских сил. Освобождение города откроет стратегически важный маршрут.
«Это прямая дорога к агломерации Краматорск-Славянск, прямая дорога к освобождению территории Донецкой Народной Республики», — резюмировал Гагин.
Минобороны РФ к 8 июня 2026 года отчиталось об улучшении тактического положения всех группировок войск и освобождении Химика в ДНР. За сутки ВСУ потеряли более 1445 военнослужащих. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также пунктам дислокации в 139 районах. ПВО сбила 8 управляемых авиабомб и 634 беспилотника.