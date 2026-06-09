Рыба ждёт, а возить некому? Как стартовала путина-2026 в Хабаровском крае

Если раньше главным вопросом путины был объём рыбы, то теперь всё чаще ключевой проблемой рыбопромышленники называют кадровый голод, который для северных районов уже стал производственной реальностью. Халилюлин приводит пример: раньше на сельдевую путину предприятие набирало до 120 человек из местного населения, а сейчас трудно найти даже нескольких. «Людей мы находим, но с каждым годом всё тяжелее. В городе водителю могут предложить 160 тысяч рублей в месяц, а я не могу привезти его в район, сделав ответное предложение в 250−300 тысяч в месяц, потому что тогда не будет никакой экономики. Специализированных кадров почти нет, за них приходится бороться и удерживать людей даже зимой, когда они фактически не работают», — объясняет руководитель колхоза. Молодёжь уезжает, посёлки стареют, зарплатные ожидания растут, а сезонный характер работы делает конкуренцию за специалистов ожесточённой.